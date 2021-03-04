Более 400 неблагополучных семей проверили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Чтобы предупредить преступления и правонарушения на семейно-бытовом уровне, полицейские Северо-Казахстанской области провели специальное оперативно-профилактическое мероприятие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, проверили более четырех тысяч подучетных лиц, в том числе 410 неблагополучных семей. Выявили более 650 правонарушений, почти половина из которых – распитие алкоголя или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

«Недавно в горотдел пришли две сестры. Одной из них нужно было заполнить документы. Вторая просто ее сопровождала. В разговоре с полицейскими выяснилось, что у нее как раз непростая жизненная ситуация. Жилья нет. С сожителем поссорилась, он забрал пятимесячного ребенка и уехал в деревню. Снимать квартиру – денег нет. Сотрудницы отдела местной полицейской службы Айнур Беркимбаева и Зарина Елубаева решили помочь, определив женщину в «Дом мамы». Правила не позволяют находиться в этом учреждении без ребенка. Но по просьбе полицейских, в качестве исключения, администрация пошла на уступки. Женщину поместили, а ребенка привезли к маме на следующий день, предварительно объяснив ситуацию ее сожителю. Тот не возражал. В «Доме мамы» женщина с ребенком прожили две недели, после чего мама нашла себе работу и съемное жилье», - рассказали в пресс-службе.

Казалось бы, хороший финал должен быть у этой истории. Но через некоторое время женщину заметили за употреблением алкоголя. Ребенка сожитель снова увез в деревню. Теперь пара находится под наблюдением полицейских.

Стражи порядка констатируют, что таких примеров более чем достаточно.