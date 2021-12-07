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Более 400 нарушений в сфере госслужбы выявлено в Костанайской области

7 Декабря 2021 20:23
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Более 400 нарушений в сфере госслужбы выявлено в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Департаментом Агентства по делам госслужбы по Костанайской области проведены проверочные мероприятия, в ходе которых выявлены нарушения законодательства в сфере госслужбы. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по Костанайской области Асхат Искендиров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Всего проведено в области 49 контрольно-проверочных мероприятий, из которых 13 профилактических контроля, 36 внеплановых проверок.

«При этом отмечаем, что 67% из всех проверок проведены на основании обращений. В целом, по результатам проверок выявлено 414 нарушений законодательства в сфере госслужбы и норм служебной этики. Большую часть из них составляют нарушения при оценке деятельности госслужащих – 42, предоставления отпусков - 36, а наименьшую - при проведении конкурсных процедур на занятие вакантных административных госдолжностей, а также при оплате командировочных расходов – по 12»,- озвучил данные А. Искендиров.

По итогам проверок, по словам руководителя профильного ведомства, в госорганы внесено 33 предписания об устранении нарушений.

«Восстановлены права 17-ти из 24 обратившихся за защитой, что составляет 71%. К примеру, на основании обращения гр.К по вопросу нарушения конкурсных процедур проведена внеплановая проверка в аппарате акима Костанайского района.

Принятыми мерами департамента отменено решение конкурсной комиссии. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности,- привёл примеры А. Искендиров. — На основании обращения гр.Б проведена внеплановая проверка в отделе экономики и бюджетного планирования акимата Сарыкольского района. Принятыми мерами департамента стаж работы, дающий право на установление должностного оклада, пересмотрен комиссией и произведен перерасчет на сумму 143 452,6 тенге, а также руководитель отдела привлечен к дисответственности в виде выговора».

Также по результатам проверок к ответственности привлечено 20 госслужащих, 2 гражданских служащих.

«По 9-ти фактам совершения адмправонарушений привлечено к адмответственности 7 лиц на сумму 365 107 тенге. Из них 5 – за нарушение конкурсных процедур , 3 – за неправомерное освобождение лиц с административных госдолжностей , 1 – за принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление»,- добавил руководитель департамента.

Проведен анализ по обеспечению мер социальной защиты госслужащих в части правомерности выплаты командировочных расходов, по итогам которого в регионе установлен 21 факт нарушений. Сумма денежных средств в виде выплаты командировочных расходов госслужащим составила 120 489 тенге, при этом сумма необоснованно перечисленных и подлежащих возврату в бюджет составила 14585 тенге.

«В ходе анализа предоставления отпусков госслужащим установлены факты предоставления отпусков свыше установленного срока, выплаты пособий по оздоровлению два раза за один трудовой период и другие нарушения. Департаментом направлены соответствующие письма в госорганы»,- подытожили в ведомстве.


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#Костанайская область   #Другие государственные органы  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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