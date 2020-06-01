Более 400 нарушений саннорм в местах массового скопления людей выявили в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области выявили 435 нарушений санитарно-эпидемиологических норм в местах массового скопления людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

С 18 по 31 мая рейдами были охвачены 1 722 объекта на территории городов Усть-Каменогорска, Семея и 17 районов области. В том числе 583 непродовольственных и 737 продовольственных магазинов, 145 кафе, 98 торговых домов, 39 парикмахерских, 27 аптек, 16 объектов здравоохранения, 15 рынков, 14 детских садов, 14 баз отдыха.

Также члены мониторинговых групп посетили восемь банков, четыре общественных транспорта, четыре стоматологии, три центра сотовой связи, две школы, два офиса нотариуса, два ломбарда, два почтовых отделения, киоск, ателье, ветеринарную клинику, ночной клуб, типографию, фотосалон и гостиницу.

В результате в 336 объектах зафиксированы 435 нарушений, включая несоблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов, социальной дистанции между посетителями и хранение пищевой продукции в неупакованном виде.

По выявленным фактам нарушения мониторинговые группы провели разъяснительную работу. При повторном рейде все недочеты были устранены. Работа будет продолжена в дальнейшем.