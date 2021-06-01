Более 400 нарушений миграционного законодательства выявили в Атырауской области
«К 229 иностранным гражданам приняты административные меры по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения). К административной ответственности привлечены 178 граждан РК и юридических лиц, принимающих иностранцев и лиц без гражданства. Они наказаны за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения (ст. 518 КоАП РК). Также 12 граждан РК и юридических лиц привлечены за нарушение законодательства Республики Казахстан в отношении иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов (ст. 519 КоАП РК). Кроме того, за нарушение миграционного законодательства решениями суда 9 человек - 8 граждане Республики Узбекистан и 1 гражданин Ирландии были выдворены из страны через контрольно-пропускной пункт «Жибек жолы» в Туркестанской области»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.
по информации ведомства, в связи с несоответствием требованиям правил выдачи, продления и отзыва разрешений иностранным гражданам, у 108 граждан Республики Узбекистан были отозваны полученные ими разрешения. Кроме того, 3 гражданина Республики Узбекистан, потерявшие паспорта и находящиеся без документов в стране, с помощью миграционных работников через посольство Республики Узбекистан, расположенное в РК, восстановили паспорта и были выдворены с территории Республики Казахстан по решению суда.