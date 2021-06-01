Более 400 нарушений миграционного законодательства выявили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативного мероприятия «Мигрант» атыраускими полицейскими выявлено и привлечено к административной ответственности 419 нарушений миграционного законодательства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«К 229 иностранным гражданам приняты административные меры по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения). К административной ответственности привлечены 178 граждан РК и юридических лиц, принимающих иностранцев и лиц без гражданства. Они наказаны за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения (ст. 518 КоАП РК). Также 12 граждан РК и юридических лиц привлечены за нарушение законодательства Республики Казахстан в отношении иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов (ст. 519 КоАП РК). Кроме того, за нарушение миграционного законодательства решениями суда 9 человек - 8 граждане Республики Узбекистан и 1 гражданин Ирландии были выдворены из страны через контрольно-пропускной пункт «Жибек жолы» в Туркестанской области»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

по информации ведомства, в связи с несоответствием требованиям правил выдачи, продления и отзыва разрешений иностранным гражданам, у 108 граждан Республики Узбекистан были отозваны полученные ими разрешения. Кроме того, 3 гражданина Республики Узбекистан, потерявшие паспорта и находящиеся без документов в стране, с помощью миграционных работников через посольство Республики Узбекистан, расположенное в РК, восстановили паспорта и были выдворены с территории Республики Казахстан по решению суда.

