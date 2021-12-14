Более 400 наград завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах за годы Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Образованию в Казахстане всегда уделялось повышенное внимание. Результатом этого стал ряд достижений в сфере образования за годы Независимости РК о которых расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, за годы независимости общая сеть школ сократилась на 19%, с 8 841 в 1991 году до 7 440 в 2020 году. Сеть школ сокращалась в основном за счет закрытия малокомплектных школ. Контингент школьников уменьшился на 7,9% с 3 226,4 тысяч человек в 1991 году до 3 481 тысяч человек в 2020 году. Это обусловлено внешней и внутренней миграцией, демографическом спадом в начале 90-х годов. При этом контингент учащихся за последние 5 лет вырос на 682 тысячи человек (24%).

Сопоставительные международные исследования PISA, TIMSS, PIRLS позволили получить независимую международную оценку образовательных достижений казахстанских учащихся. В 2008 году начался проект по созданию интеллектуальных школ. Сегодня сеть из 21 НИШ успешно реализует передовые образовательные программы в каждом регионе страны. Эти наработки полномасштабно внедряются в обычных школах.

100% учащихся школ обучаются по обновленному содержанию. Реализуются системные меры, способствующие выявлению и обучению одаренных детей. Из года в год увеличивается количество наград, завоеванных нашими учащимися на интеллектуальных мероприятиях международного уровня (в 2002 году – 32, в 2020 году – 658 единиц). В системе образования и науки Республики Казахстан произошли масштабные изменения, направленные на повышение качества образования, общественного статуса учителей и престижа педагогической деятельности. Численность педагогических кадров страны составляет 347 тысяч человек, что значительно выше показателя 1991 года (+76 882 человек). Началась практическая реализация Закона РК «О статусе педагога», принятого 27 декабря 2019 года. Нормативный правовой акт закрепил статус педагога, их права, социальные гарантии, обязанности и ответственность учителей.

В течение всей истории участия сборных Казахстана в международных олимпиадах наши команды несомненно боролись за самые высокие награды. За 30 лет участия школьники Казахстана завоевали 466 наград на таких престижных олимпиадах как Международная олимпиада по химии (IChO), по математике (IMO), по физике (IPhO), по биологии (IBO), по информатике (IOI), по лингвистике (IOL). Из них 38 золотых медалей, 136 серебряных, 228 бронзовых медалей.