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Более 400 наблюдателей задействованы на выборах сельских акимов в Акмолинской области

25 Июля 2021 13:44
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Более 400 наблюдателей задействованы на выборах сельских акимов в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня по всей стране проходят прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Особая роль в этом политическом событии отводится независимым наблюдателям от гражданского общества, передает МИА «Казинформ».

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Всего в Акмолинской области на выборах сельских акимов работают более 400 наблюдателей из различных сфер деятельности: общественники, представители бизнеса, молодежи, сообщает управление внутренней политики.

О том как проходит избирательная кампания в Акмолинской области на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал руководитель областного штаба наблюдателей, председатель областного филиала РОО «Центр непартийного наблюдения» Ерлан Закирьянов.

Как отметил спикер, областной штаб ежечасно получает информацию от региональных наблюдателей о ходе прохождения выборов. В целом избирательная кампания в области проходит в штатном режиме, без нарушений.

В Акмолинской области работают 218 избирательных участков.

Всего по области в списках избирателей 100 111 человек.

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области, по состоянию на 12.00 часов на избирательных участках проголосовало 28 482 избирателей, что составляет 28% от общего количества избирателей.


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#Акмолинская область   #Общество   #Выборы акимов  
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