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    14:14, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Более 400 наблюдателей будут участвовать в выборах сельских акимов в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Филиал Республиканского общественного объединения «Центр непартийного наблюдения» по Костанайской области проводит обучение более 400 наблюдателей для участия в предстоящих выборах сельских акимов. О работе филиала рассказал его председатель Болат Калиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Б. Калиев, деятельность Центра нацелена на системное участие в избирательном процессе через проведение наблюдения и мониторинга выборов, в том числе на избирательных участках.

    «На данный момент у нас в областном филиале ведётся подготовка более 400 наблюдателей, которые будут вести свою работу в 65 избирательных округах, —сообщил Б. Калиев. — Есть основные три этапа подготовки наблюдателей: первый этап - регистрация наблюдателей, второй этап - подготовка, третий - оснащение наблюдателей методическими материалами и правоустанавливающими документами».

    Для наблюдателей Центром проводятся обучающие курсы и семинары в режиме онлайн, где транслируется информация об основных рабочих моментах, основные статьи закона «О выборах», гражданского кодекса. Наблюдатели, как уверен Б. Калиев, должны быть в обязательном порядке вооружены этой информацией.

    «Также на обучении мы разбираем различные проблемные кейсы, потому что наблюдатель должен не только следить за правомерностью и открытостью выборов, но и выявлять провокации, которые могут мешать общему процессу выборов. Поэтому наблюдатель должен быть разностороннего подкованным», - добавил Б. Калиев.

    Сейчас в регионе проходит третий этап обучения - оснащение наблюдателей методическими материалами и правоустанавливающими документами».

    «Мы уже сейчас отравляем документы в избирательные округа, сельские населенные пункты, где мобильные координаторы нашего центра будут выдавать все эти документы наблюдателям», - подытожил Б. Калиев.

    Председатель костанайского филиала центра также выразил уверенность в том, что участие наблюдателей в выборах обеспечит их прозрачность и независимость.


    Теги:
    Костанайская область Выборы акимов Выборы
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