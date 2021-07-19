Более 400 наблюдателей будут участвовать в выборах сельских акимов в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Филиал Республиканского общественного объединения «Центр непартийного наблюдения» по Костанайской области проводит обучение более 400 наблюдателей для участия в предстоящих выборах сельских акимов. О работе филиала рассказал его председатель Болат Калиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Б. Калиев, деятельность Центра нацелена на системное участие в избирательном процессе через проведение наблюдения и мониторинга выборов, в том числе на избирательных участках.

«На данный момент у нас в областном филиале ведётся подготовка более 400 наблюдателей, которые будут вести свою работу в 65 избирательных округах, —сообщил Б. Калиев. — Есть основные три этапа подготовки наблюдателей: первый этап - регистрация наблюдателей, второй этап - подготовка, третий - оснащение наблюдателей методическими материалами и правоустанавливающими документами».

Для наблюдателей Центром проводятся обучающие курсы и семинары в режиме онлайн, где транслируется информация об основных рабочих моментах, основные статьи закона «О выборах», гражданского кодекса. Наблюдатели, как уверен Б. Калиев, должны быть в обязательном порядке вооружены этой информацией.

«Также на обучении мы разбираем различные проблемные кейсы, потому что наблюдатель должен не только следить за правомерностью и открытостью выборов, но и выявлять провокации, которые могут мешать общему процессу выборов. Поэтому наблюдатель должен быть разностороннего подкованным», - добавил Б. Калиев.

Сейчас в регионе проходит третий этап обучения - оснащение наблюдателей методическими материалами и правоустанавливающими документами».

«Мы уже сейчас отравляем документы в избирательные округа, сельские населенные пункты, где мобильные координаторы нашего центра будут выдавать все эти документы наблюдателям», - подытожил Б. Калиев.

Председатель костанайского филиала центра также выразил уверенность в том, что участие наблюдателей в выборах обеспечит их прозрачность и независимость.