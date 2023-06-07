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Более 400 молодых призывников со всего Казахстана пройдут срочную службу в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
7 Июня 2023, 21:10
Более 400 молодых призывников со всего Казахстана пройдут срочную службу в Караганде Фото пресс-службы Регионального командования Орталық Национальной гвардии РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В воинской части 6505 города Караганды более 400 призывников пройдут срочную службу. В течение двух месяцев перед ними поставят ряд подготовительных задач, которые они должны будут выполнить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед будущими защитниками Казахстана стоит задача – на 2-месячных курсах молодого бойца, овладеть первичными навыками выполнения служебных обязанностей и готовности к выполнению поставленных задач. В ходе курса с призывниками будут проводиться занятия по огневой, строевой подготовке, изучению тактики служебного применения, а также оттачиванию мастерства воинской службы.

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В региональном командовании «Орталық» отмечают, что воинская 6505 часть имеет большой опыт в воспитании подрастающего поколения. Воинская часть является участником многих операций. Она по своему служебному применению считается самой большой конвойной бригадой во всем Казахстане.

«Ровно через два месяца, по окончанию курсов, молодые призывники 15 июля на строевом плацу воинской части торжественно примут воинскую присягу и приступят к своим основным обязанностям», - сообщили в пресс-службе Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК.

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МВД РК  
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