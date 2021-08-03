Более 400 млрд тенге выделяют на поддержку МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно поддержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие малого и среднего бизнеса является одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики. По итогам первого полугодия текущего года в рамках Программы экономики «простых вещей» профинансировано 334 проекта на сумму 142 млрд тенге. До конца текущего года также планируется оказать поддержку 724 проектам на сумму 424 млрд тенге», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, в текущем периоде также по Программе ДКБ 2025 оказана поддержка около 23 тысячам проектов на общую сумму 492 млрд тенге.

«До конца текущего года будет оказана поддержка около 32 тыс. проектов на сумму порядка 1,2 трлн тенге. В рамках указанных двух программ будет создано порядка 90 тыс. рабочих мест. Наиболее востребованными направлениями поддержки бизнеса являются торговля, сфера услуг, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, а также строительство», - отметил Премьер.

На сегодняшний день 1 тенге субсидий, направленный на поддержку предпринимателей в рамках программ, возвращается в бюджет в виде налоговых выплат более чем в шестикратном размере.

«В условиях пандемии, принимаемые Правительством совместно с НПП «Атамекен», антикризисные меры поддержки бизнеса показали свою эффективность. Запланированные в рамках указанных программ меры должны быть реализованы в полном объеме до конца текущего года», - заключил глава Правительства.



