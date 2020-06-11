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Более 400 млрд тенге помогла сэкономить цифровизация финансовой сферы

11 Июня 2020 16:28
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Более 400 млрд тенге помогла сэкономить цифровизация финансовой сферы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эффекте от цифровизации финансовой сферы рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается цифровизации финансовой сферы. Были реализованы серьёзные базовые инструменты для развития цифровизации. Внедрены онлайн контрольно-кассовые машины, внедрена в промышленную эксплуатацию система «Астана 1» в таможенных органах», - сказал Аскар Жумагалиев на отчетной встрече перед населением.

По его словам, соответствующие работы были проведены и в других комитетах министерства.

«Всё это в совокупности позволило добиться серьезного результата, а именно 448,65 млрд тенге как результат от цифровизации. За счёт чего. За счёт дополнительных налоговых поступлений и экономии при осуществлении государственных закупок», - заключил министр.

Ранее А. Жумагалиев рассказал о планах сэкономить 2 млрд тенге за счет создания Единой платформы госорганов.


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#Экономика   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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