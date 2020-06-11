Более 400 млрд тенге помогла сэкономить цифровизация финансовой сферы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эффекте от цифровизации финансовой сферы рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Что касается цифровизации финансовой сферы. Были реализованы серьёзные базовые инструменты для развития цифровизации. Внедрены онлайн контрольно-кассовые машины, внедрена в промышленную эксплуатацию система «Астана 1» в таможенных органах», - сказал Аскар Жумагалиев на отчетной встрече перед населением.
По его словам, соответствующие работы были проведены и в других комитетах министерства.
«Всё это в совокупности позволило добиться серьезного результата, а именно 448,65 млрд тенге как результат от цифровизации. За счёт чего. За счёт дополнительных налоговых поступлений и экономии при осуществлении государственных закупок», - заключил министр.
Ранее А. Жумагалиев рассказал о планах сэкономить 2 млрд тенге за счет создания Единой платформы госорганов.
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