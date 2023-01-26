Более 400 млрд тенге необходимо на строительство водопроводных сетей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы износ водопроводных сетей в настоящее время составляет 54,2 %, а канализационных – 56,6 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в городе Алматы мы имеем два основных источника водоснабжения – это подземный источник, который обеспечивает 60 % населения питьевой водой, и 40 % обеспечивается с поверхностных горных рек», - сказала главный инженер ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Гульнара Нахметова в ходе презентации Генерального плана до 2040 года.

Она отметила, что система водоснабжения и канализации Алматы крупнейшая в стране. Проектная мощность существующих подземных и поверхностных источников воды составляет 1343 тысячи кубометров в сутки, существующая потребность города составляет 600-750 тысяч кубометров в сутки.

«Сегодня коммунальная инфраструктура в границах города развита неравномерно. В некоторых частях города отсутствует система централизованного водоснабжения и водоотведения», - отметила она.

Для снятия имеющегося дефицита воды по Наурызбайскому району ведется строительство двух станций по водоподготовке на реках Каргалы (15 тысяч кубометров) и Аксай (22 тысячи кубометров), а также проектируется кустовой водозабор Барлык (43,2 тысячи кубометров), что позволит обеспечить водой все микрорайоны. По южной части Бостандыкского района ведется строительство станции водоподготовки Ерменсай, для обеспечения водой предгорные микрорайоны Медеуского района планируется реконструкция кустовых водозаборов Балхаш и Бастау.

По словам спикера, основной проблемой на сегодня остаются изношенные водопроводные сети, крайне усложняющие доставку воды для конкретного потребителя. Так, износ водопроводных сетей по городу Алматы в настоящее время составляет 54,2 %, соответственно 1943 км водопроводных сетей требуют замены. Износ канализационных составляет 56,6 %, то есть более 1 тысячи км нуждаются в реконструкции.

В рамках реализации первой очереди строительства водопровода и сооружений до 2030 года объем инвестиций составит 144 млрд тенге, прирост водопроводных сетей составит 900 км, вторая очередь строительства (до 2040 года) инженерной инфраструктуры водоснабжения предполагает средства в размере 257 млрд тенге в том числе 1545 км водопроводных сетей.

Одновременно с развитием системы водоснабжение предусмотрена ускоренная реализация программы канализирования городских территорий. Проект включает в себя строительство сетей канализации (+546 км к 2030 году, +1171 км к 2040 году), дальнейшую реконструкцию канализационных очистных сооружений, строительство Западного коллектора, реконструкцию Западного и Бурундайского коллекторов, Каскеленского дюкера, Сорублакского отводного и аварийно-сбросного каналов, реконструкцию существующих и строительство новых КНС.



