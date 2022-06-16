16 Июня 2022 11:47

Более 400 млрд тенге неэффективно использовали госорганы в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 120 материалов передал в правоохранительные органы Счетный комитет. Об этом сообщила председатель госоргана Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расскажу о выявленных государственным аудитом нарушениях и системных проблемах, требующих решения. Нарушений в 2021 году установлено на 27 % меньше, чем в предыдущем. За отчетный период неэффективно использованы средства на общую сумму в 413 млрд тенге, в том числе финансовые нарушения – 79 млрд, из них 85 % к бухгалтерскому учету. Неэффективное планирование и использование – больше 200 млрд тенге, возврат средств в Республиканский бюджет составил 17 млрд тенге, остатки на контрольных счетах наличности – 47 млрд тенге», - сообщила Наталья Годунова на пленарном заседании Сената.

По ее словам, за последние три года Счетным комитетом в правоохранительные органы передан 121 материал, из них 56 в прошлом году.

«На сегодняшний день в производстве находятся 32 материала, в суд передано только три дела. Насколько нам известно, сейчас по многим материалам расследование возобновляется. Надо признать, что по большинству аудитов Правительством проводится работа по устранению выявленных нарушений, многое достигнуто», - добавила спикер.