20:13, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6
Более 400 млн тенге задолжали жители Семея за тепло
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее подсчитали долги за теплоснабжение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что на сегодняшний день дебиторская задолженность составляет более 400 млн тенге, из них 180 млн - это долги юридических лиц.
«С юридическими лицами сейчас прорабатывается вопрос по взысканию долга в судебном порядке. Многих отключили от тепла до полного погашения. С населением сейчас регулярно проводятся мониторинг и рейдовые мероприятия», - пояснили в ЖКХ.
Как сообщалось, городские власти заявили о старте отопительного сезона с 29 сентября. Тепло будет подаваться поэтапно. В первую очередь к теплоснабжению подключат социальные объекты города.
Фото: semeynews.kz