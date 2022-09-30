Более 400 млн тенге задолжали жители Семея за тепло

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее подсчитали долги за теплоснабжение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что на сегодняшний день дебиторская задолженность составляет более 400 млн тенге, из них 180 млн - это долги юридических лиц.

«С юридическими лицами сейчас прорабатывается вопрос по взысканию долга в судебном порядке. Многих отключили от тепла до полного погашения. С населением сейчас регулярно проводятся мониторинг и рейдовые мероприятия», - пояснили в ЖКХ.

Как сообщалось, городские власти заявили о старте отопительного сезона с 29 сентября. Тепло будет подаваться поэтапно. В первую очередь к теплоснабжению подключат социальные объекты города.

















Фото: semeynews.kz