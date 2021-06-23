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    15:36, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 400 млн тенге задолжали своим детям алиментщики в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в работе у судебных исполнителей находятся более шести тысяч производств по взысканию алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации региональной службы коммуникаций, проблему обсуждали на совещании в областном акимате.

    «На исполнении у частных судебных исполнителей области находится 6 058 производств о взыскании алиментов. Из них 3 807 - на периодическом исполнении, 243 - относятся к проблемным, сумма задолженности по которым составляет свыше 400 млн тенге», - проинформировал заместитель председателя палаты частных судебных исполнителей Арман Кусанов.

    По сравнению с прошлым годом, количество проблемных дел по алиментам удалось снизить с 771 до 243. Задолженность по алиментным платежам уменьшилась с одного миллиарда до 400 млн тенге.

    По представлению частных судебных исполнителей привлекли к административной ответственности 68 должников. Из них 29 подвергли административному аресту, 39 заплатили штрафы.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
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