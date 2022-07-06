6 Июля 2022 07:37

Более 400 млн тенге выделили в Жамбылской области на летний отдых детей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские дети этим летом отдыхают в оздоровительных и пришкольных лагерях, где для них готовят разнообразные культурно-массовые и спортивные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе действуют государственные и частные загородные оздоровительные лагеря, расположенные в живописных урочищах Жамбылского, Жуалынского, Байзакского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского и Сарысуского районов.

По информации областного управления образования, более 240 тыс. жамбылских школьников из 442 школ Жамбылской области завершили 2021 – 2022 учебный год.

«Всего за лето планируется оздоровить и занять полезной и творческой деятельностью 100% учащихся нашей области, - сообщил в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» руководитель областного управления образования Бейкут Жамангозов. - С 1 июня у нас начали работать 390 пришкольных лагерей с питанием, они охватывают 31 940 детей, также действуют 402 пришкольные профильные площадки для 117 798 детей».

По информации спикера, в летний период продолжают работать 57 внешкольных организаций дополнительного образования по летней программе и в профильном направлении, где занято 41 504 ребенка.

«С 6 июня поэтапно начали работать загородные лагеря летнего отдыха, - продолжил спикер. – Это государственные лагеря – Алии Молдагуловой, «Балауса», «Жулдыз» и несколько частных – «Бериккара», «Тау Самал», «Болашак», «Журындысай» и другие. Всего в регионе в летний период будут работать 10 загородных лагерей, где отдыхом и оздоровлением поэтапно охвачено, в том числе, 7 683 ребенка из числа многодетных и малообеспеченных семей, а также 68 детей из детского центра, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей)».

В целом, по Жамбылской области работают 797 лагерей и летних пришкольных площадок. За летний период на пришкольных профильных площадках (спортивные, художественные, языковые и другие) занято более 110 тыс. детей.

Планируется и отдых более 60 тыс. детей вместе с родителями. Более 39 тыс. городских ребят поедут отдыхать в сельскую местность к бабушкам и дедушкам. Для полноценного отдыха и оздоровления детей из местного бюджета выделено более 400 млн тенге, сообщил руководитель областного управления образования Бейкут Жамангозов.