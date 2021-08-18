Более 400 млн тенге вернут казахстанцам за отопление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 415 млн тенге вернут за отопление для потребителей Казахстана, не имеющих приборы учета тепловой энергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Ранее Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан уже сообщал о возврате средств потребителям за тепло в ряде регионах страны.

На сегодня КРЕМ и его территориальными подразделениями уже завершена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии по всему Казахстану.

Работа проведена в соответствии с нормами законодательства в сфере естественных монополий, по итогам которой возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете населения отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в отопительном периоде (2021-2022 годов) либо за календарный год (до конца 2021 года).

Как известно, в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Сам порядок проведения перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха регламентирован Правилами формирования тарифов (утверждены приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90).

Таким образом, за прошедший отопительный период 2020-2021 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 415 300, 95 тыс. тенге с учетом НДС:

- по г. Алматы - 49 424, 23 тыс. тенге;

- по Алматинской области – 88, 93 тыс. тенге;

- по Акмолинской области – 5 880, 50 тыс. тенге;

- по Атырауской области – 1 203, 39 тыс. тенге;

- по Актюбинской области – 26 045, 93 тыс. тенге;

- по Восточно-Казахстанской области - 182 057, 92 тыс. тенге;

- по Жамбылской области - 30 594, 33 тыс. тенге;

- по Карагандинской области - 106 213, 26 тыс. тенге;

- по Костанайской области – 155, 34 тыс. тенге;

- по Кызылординской области – 364, 38 тыс. тенге;

- по Мангистауской области – 1 214, 94 тыс. тенге;

- по Павлодарской области – 4 493, 85 тыс. тенге;

- по Северо-Казахстанской области – 7 552, 53 тыс. тенге;

- по Туркестанской области – 11, 42 тыс. тенге.

Отмечается, что наблюдается динамика снижения суммы возврата средств за тепло с учетом фактической температуры наружного воздуха, и это связано с изменением уровня оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии.

По дополнительным вопросам можно обратиться по следующим контактам в разрезе каждого региона:

в ДКРЕМ МНЭ РК по г. Алматы - 8(727)2722476, 2716639;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области - 8(728) 2242805, 2246361;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области - 8(7162) 504363, 504358;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Атырауской области - 8(7122) 211038, 214535;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области - 8(7132) 743065, 743061;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Восточно-Казахстанской области - 8(7232) 614122, 263740;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Жамбылской области - 8(7262) 431441, 431455;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области - 8(7212) 413420, 413424, 426700;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области - 8(7142) 542876, 541152;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Кызылординской области - 8(7242) 263798, 262367;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области - 8(7292) 421620, 438411;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области - 8(7182) 787103, 787102;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Северо-Казахстанской области - 8(7152) 618278, 618283;

в ДКРЕМ МНЭ РК по Туркестанской области - 8(72533) 57551, 59426.