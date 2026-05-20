    Более 400 млн тенге штрафа заплатит компания за экологические нарушения в Мангистауской области

    В Мангистауской области филиал компании Buzachi Operating Ltd оштрафован на 474 млн тенге за нарушение экологического законодательства, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Нарушения выявила природоохранная прокуратура региона. По данным надзорного органа, при проведении буровых работ компания допустила значительное превышение установленного лимита накопления опасных отходов.

    В частности, объем буровых отходов был превышен на 513,2 тонны. По акту прокуратуры филиал компании привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 328 КоАП РК. 

    Ранее сообщалось о том, что на 6,3 млн тенге оштрафовали предприятия в Костанайской области за нарушения санитарных норм.

    Диана Калманбаева
