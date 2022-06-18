18 Июня 2022 18:32

Более 400 млн тенге направят на отдых детей в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – В этом году летним отдыхом в Костанайской области будет охвачено свыше 102 тыс. детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в рамках Года детей летнему отдыху школьников уделяется особое внимание. Летним отдыхом по плану будет охвачено более 102 тыс. детей или 97 % детей, на эти цели предусмотрено 418,3 млн тенге, из которых 327 млн тенге из областного бюджета, 91,3 млн тенге. тенге - привлеченные средства»,- сообщила руководитель управления образования Зауре Байменова.

Так, в летний период около 8 тыс. детей отдохнут в 10 оздоровительных загородных лагерях, на сегодняшний день в 5 лагерях уже отдыхает 1 тыс. 55 детей.

«В приоритете дети из социально-уязвимых категорий семей. Так, для отдыха около 6 тыс. детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и особенных детей предусмотрено 96,8 млн тенге, - отметила руководитель ведомства. – В целях создания условий для непрерывного развития детей свыше 53 тыс. школьников, или 50 % охвачены в текущее время традиционными формами отдыха и занятости (276 языковых площадок, 132 палаточных лагеря (юрточные, спортивные, краеведческие), 182 дебатных, 38 дворовых клубов и 1 тыс. 127 творческих кружков и секций, 528 трудовых отрядов и бригад по озеленению, 400 походов и экскурсий, 77 экспедиций)».

Отмечены также одни из ярких примеров организации отдыха детей в регионе. Так, специализированная школа «Озат» провела две тематические смены Летней академии «IT-Start», в рамках которой учащиеся с 10 регионов области повысили свои It-компетенции, обучились актуальным направлениям, как робототехника, олимпиадное программирование, 3D - моделирование.

На юге области - в Амангельдинском районе действует этнолагерь «Қазақ ауылы», где родители обучают подрастающее поколение национальным традициям и обычаям казахского народа.

Ранее сообщалось, что около 8 тыс. детей охватят летним отдыхом в Костанайской области