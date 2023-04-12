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Более 400 млн госуслуг оказано казахстанцам через eGov за 17 лет

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Апреля 2023, 22:18
Более 400 млн госуслуг оказано казахстанцам через eGov за 17 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ровно 17 лет назад появился портал Электронного правительства. С тех пор казахстанцам оказали более 400 млн государственных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ровно 17 лет назад был запущен портал Электронного правительства. На данный момент его пользователями являются 14 млн человек, за все это время оказано более 400 млн государственных услуг. Сегодня портал Электронного правительства заслуженно считается важным и основным инструментом взаимодействия граждан и бизнеса с государством, в том числе это значительно упрощает получение государственных услуг, снижает коррупционные риски, обеспечивает удобство и комфорт жизни для наших граждан», - сказал на брифинге в СЦК глава АО НИТ Ростислав Коняшкин.

Спикер отметил, что проведенная за все эти годы работа усилила международные позиции Казахстана в цифровых рейтингах и рейтингах ООН.

«По электронному правительству заслуженно считаемся одними из лидеров, входя в топ-10 стран по предоставлению онлайн-услуг. Сегодня же портал eGov, в первую очередь, обеспечивает возможность всем государственным органам, заинтересованным сторонам в рамках единого окна простой и удобный доступ для взаимодействия с государством», - отметил глава АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

С 2019 года граждане получили возможность осуществлять подачу заявок на государственные услуги через мобильное приложение eGovmobilе. На данный момент запущено более 400 услуг и сервисов, около 80% государственных услуг можно получить через смартфон.

«Соответствующая задача поставлена Главой государством. До конца этого года планируем довести этот показатель до 90% госуслуг в смартфоне. Мобильным приложением уже сейчас пользуются около 3 млн граждан нашей страны. Это ежемесячные активные пользователи», - добавил Ростислав Коняшкин.


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