Более 400 лиц с инвалидностью получили гранты от государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев сообщил о принимаемых мерах по трудоустройству для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа ведется по трем основным направлениям. Первое – механизм квотирования рабочих мест, когда работодателям устанавливается квота рабочих мест для лиц с инвалидностью в размере от 2% до 4% от количества рабочих мест. В рамках этого направления в прошлом году было трудоустроено 12,2 тысячи человек с ограниченными возможностями», – сказал Олжас Ордабаев на брифинге в СЦК.

Еще одним направлением, по его словам, является создание специальных рабочих мест для людей с особыми потребностями. Данный проект начал реализовываться в 2018 году.

«В рамках этого направления работодателю возмещаются расходы на создание и оборудование рабочего места. Механизм был пересмотрен и усилен – с этого года работодателю возмещаются затраты в размере до 1 млн тенге. Кроме того, заработная плата лиц с инвалидностью, трудоустроенных на специальные рабочие места, субсидируется в течение трех лет. В первый год государством субсидируется 70% заработной платы, во второй – 65%, а в третий – 60%», – сообщил представитель Минтруда.

Третье направление – охват мерами содействия занятости в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, в котором предусматриваются возможности для повышения квалификации, занятия предпринимательством и трудоустройства на субсидируемые рабочие места.

«На сегодняшний день Нацпроектом охвачено более 13 тысяч лиц с инвалидностью, из которых 1,2 тысячи трудоустроены на постоянную работу, 5,9 тысячи – на субсидируемые рабочие места, в том числе по проектам «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Серебряный возраст» и т.д. В текущем году был пересмотрен механизм предоставления грантов. Предпочтение отдается уязвимым слоям населения, в том числе людям с особыми потребностями и родителям, имеющим детей-инвалидов. Гранты получили 286 родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и 481 человек с ограниченными возможностями», – добавил Олжас Ордабаев.