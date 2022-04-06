Более 400 крупных предприятий РК возьмут шефство над 406 колледжами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 400 крупных предприятий возьмут шефство над 406 колледжами до конца года. Об этом сообщила директор департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила на брифинге глава департамента технического и профессионального образования, во исполнение поручения Главы государства по пересмотру формата сотрудничества с предпринимательским сообществом по вопросам актуализации образовательных программ с целью уменьшения формализма и подготовки востребованных на рынке кадров, министерством проводится работа по актуализации программ.

Насымжан Оспанова заверила, что для обеспечения актуальности и качества разрабатываемых образовательных программ, управлениями образования областей принимаются меры по увеличению количества индустриальных советов при колледжах, тем самым, увеличивая пул работодателей участвующих в разработке образовательных программ.

«В настоящее время в регионах имеется практика шефства крупного бизнеса над колледжами. В целях исполнения поручения Главы государства в данном направлении работа активизирована. Для этого акиматами областей совместно с представителями РПП «Атамекен» определен перечень крупных предприятий, изъявивших желание взять колледжи под шефство, также определен перечень колледжей, профиль подготовки кадров которых соответствуют профилю предприятий. В настоящее время подписаны меморандумы, соглашения между 343 компаниями по осуществлению шефства над 282 колледжами, в которых предусмотрены такие обязательства, как вхождение представителей компании в попечительские советы, оснащение материально-технической базы лабораторным оборудованием, принятие обучающихся на производственную практику, стажировка педагогов», - пояснила спикер.

Создано 502 попечительских и 578 индустриальных советов, в состав которых вошли представители работодателей для вовлечения в процесс руководства колледжем и разработки образовательных программ.

Количество шефствующих предприятий над государственными колледжами будет доведено до 406 предприятий, высшие учебные заведения также берут шефство над педагогическими колледжами для оказания методической помощи. До конца года более 400 крупных предприятий будут осуществлять шефство над 406 колледжами.