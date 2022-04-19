Более 400 колледжей взяты под опеку предприятиями РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предприятия заботятся о колледжах и помогают в подготовке специалистов. Об этом на заседании Правительства заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году 51 предприятие позаботилось о колледжах. Сейчас 406 предприятий взяли под опеку 406 колледжей. Они должны участвовать в таких работах, как обновление программ, дуальное обучение, укрепление материальной базы», - сказал Асхат Аймагамбетов.

В этом году стартовал еще один пилотный проект – путем целевого заказа самих предприятий они привлекаются к работе по подготовке кадров.

«В этом новом учебном году мы предоставим им целевые 20 тыс. грантов. Если бизнес сомневался в квалификации специалистов, то теперь мы привлекли их к этой работе. Предприятия также выбирают студентов и обучающую организацию, но гарантируют трудоустройство, дуальное обучение и прохождение практики этими выпускниками. Тем самым отвечают за качество подготовки специалистов. Для этого есть предварительные соглашения», - пояснил министр.