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    13:42, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 400 колледжей взяты под опеку предприятиями РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предприятия заботятся о колледжах и помогают в подготовке специалистов. Об этом на заседании Правительства заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году 51 предприятие позаботилось о колледжах. Сейчас 406 предприятий взяли под опеку 406 колледжей. Они должны участвовать в таких работах, как обновление программ, дуальное обучение, укрепление материальной базы», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    В этом году стартовал еще один пилотный проект – путем целевого заказа самих предприятий они привлекаются к работе по подготовке кадров.

    «В этом новом учебном году мы предоставим им целевые 20 тыс. грантов. Если бизнес сомневался в квалификации специалистов, то теперь мы привлекли их к этой работе. Предприятия также выбирают студентов и обучающую организацию, но гарантируют трудоустройство, дуальное обучение и прохождение практики этими выпускниками. Тем самым отвечают за качество подготовки специалистов. Для этого есть предварительные соглашения», - пояснил министр.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Образование МОН
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