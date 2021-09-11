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    13:14, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 400 кг наркотиков изъяли жамбылские полицейские за три дня

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более 400 кг наркотиков изъяли жамбылские полицейские за три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В течение трех дней в ходе проведения республиканского ОПМ «Допинг» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области выявлено 29 правонарушений. Из них 5 уголовных преступлений: 3 факта – по статье 297 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере», 2 факта – по статье 300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

    Зарегистрированы 10 фактов уголовных проступков по статье 296 ч.1, ч.2, ч.3 УК РК «Немедицинское потребление наркотических средств в общественных местах; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств» и 14 фактов административных правонарушений.

    Стражи порядка провели проверки в 62 аптеках, 2 складах и 2 лечебных учреждениях.

    «Из незаконного оборота за 3 дня изъято более 445 кг различных наркотических средств, из них 441 кг марихуаны, 4,7 кг гашиша, 3 гр 35 мгр героина», – рассказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Жумабеков.



    Теги:
    МВД РК Борьба с наркотиками Жамбылская область Видео Правоохранительные органы
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