ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более 400 кг наркотиков изъяли жамбылские полицейские за три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В течение трех дней в ходе проведения республиканского ОПМ «Допинг» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области выявлено 29 правонарушений. Из них 5 уголовных преступлений: 3 факта – по статье 297 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере», 2 факта – по статье 300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Зарегистрированы 10 фактов уголовных проступков по статье 296 ч.1, ч.2, ч.3 УК РК «Немедицинское потребление наркотических средств в общественных местах; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств» и 14 фактов административных правонарушений.

Стражи порядка провели проверки в 62 аптеках, 2 складах и 2 лечебных учреждениях.

«Из незаконного оборота за 3 дня изъято более 445 кг различных наркотических средств, из них 441 кг марихуаны, 4,7 кг гашиша, 3 гр 35 мгр героина», – рассказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Жумабеков.



