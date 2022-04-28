Более 400 казахстанских детей прошли бесплатный оздоровительный курс с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежемесячно около 100 казахстанских детей проходят бесплатный оздоровительный курс в центре «Бөбек» Министерства образования и науки РК в рамках Года детей. Возможность поправить свое здоровье, не отрываясь при этом от учебы, смогли 440 детей с имеющимися хроническими соматическими заболеваниями и слабым иммунитетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Длительность оздоровительного курса составляет 22 дня. Всего за год оздоровительный комплекс проводит 12 смен. Так, с начала года в оздоровительном комплексе санаторную реабилитацию получили 440 детей из города Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей. 63,9% из них имеют заболевания органов дыхания и слабый иммунитет, 9 % – анемию, белково-энергетическую недостаточность –15,4%, избыточный вес – 2,8%, заболевания лор-органов –7,9% и прочие заболевания– 0,9%.

«Моему сыну 9 лет, он страдает анемией. В начале марта он поехал в Алматы, чтобы пройти оздоровительный курс. 22 дня пролетели быстро. Сын вернулся счастливым, глаза горели. Все время рассказывает о том, как им там было хорошо, и какие условия для них создали. Их кормили 6 раз в день. Он получил курс витаминов, вылечил зубы и получил многие другие медицинские процедуры», – отметила одна из родительниц школьников.

В министерстве добавили, что оздоровительный курс осуществляется в рамках государственной бюджетной программы «Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей». Отбор детей проводится организациями образования на местах.

В оздоровительном комплексе дети не только улучшают здоровье, но и продолжают свое обучение согласно школьной программе. В свободное от учебы и лечения время ребята посещают живописные окрестности, зоопарк и др.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что детям необходимо уделять особое внимание, и объявил 2022 год Годом детей. С начала 2021 года 1320 детей из экологически неблагоприятных регионов, из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот из всех регионов страны прошли оздоровление в центре «Бөбек» при поддержке Министерства образования и науки», – отметила генеральный директор Национального научно-практического, образовательного и оздоровительного центра «Бөбек» Баян Файзуллина.