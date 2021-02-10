Более 400 иностранцев состоят на учете казахстанских служб пробации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Конвенции государств - участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель Конвенции - дать возможность каждому гражданину отбывать свое наказание по месту жительства. В соответствии с Конвенцией, осужденный или его законный представитель обращается с ходатайством об отбывании наказания по месту жительства. На основании ходатайства генеральной прокуратурой направляется запрос, к запросу прилагаются документы, свидетельствующие о гражданстве, его письменное согласие, копия судебного решения, характеристика, сведения об ущербах. Принимающая осужденного страна определяет наказание не строже, чем которое было установлено», - сказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании.

По его словам, с момента информирования о принятом решении осужденный не позднее 45 дней обязан покинуть территорию государства. В случае неисполнения данного требования, он подлежит выдворению.

«Предусмотрено основание для отказа в удовлетворении запроса: деяние не является преступлением в государстве исполнения наказания, вследствие истечения срока давности, угроза суверенитету, нацбезопасности, противоречие национальному законодательству», - отметил министр.

«В настоящее время на учете служб пробации состоят 447 иностранных граждан, из которых Узбекистан - 216, Россия - 138, Кыргызстан - 38, Армении - 5. В других странах отбывают наказание, не связанное с лишением свободы 280 граждан Республики Казахстан, из них в России - 251, в Узбекистане - 24, в Кыргызстане и Беларуси - по 2», - перечислил Е. Тургумбаев.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.