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    11:35, 01 Март 2021 | GMT +6

    Более 400 голов бесхозно пасущегося скота загнали на штрафстоянки в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 468 голов бесхозно пасущегося скота загнали на штрафные стоянки в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА и «Казинформ».

    «Полицейскими выявлено и помещено на 146 штрафных стоянок области 468 голов бесхозно пасущегося скота. Все владельцы привлечены к административной ответственности», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Старший инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Кайрат Саттыбаев отметил, что беспечное отношение владельцев скота зачастую приводит к печальным последствиям. Скот нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

    «На слуху - происшествие на трассе, где на 45-м километре автодороги Ленинский – Курчатов водитель автомашины «Лада Приора» совершил столкновение с переходившей дорогу лошадью. В результате ДТП автомашина повреждена, а лошадь не пострадала», - добавил спикер.

    Полицейские установили владельца лошади, поделился К. Саттыбаев. Им оказался 62-летний житель одного из сёл зоны города Аксу.

    «Сельчанин привлечён к административной ответственности по статьям 615 и 408 КРКоАП», - рассказал он.

    Фото ДП Павлодарской области


    Теги:
    МВД РК Закон и право Общество Безопасность Правоохранительные органы Павлодарская область
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