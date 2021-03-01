Более 400 голов бесхозно пасущегося скота загнали на штрафстоянки в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 468 голов бесхозно пасущегося скота загнали на штрафные стоянки в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА и «Казинформ».

«Полицейскими выявлено и помещено на 146 штрафных стоянок области 468 голов бесхозно пасущегося скота. Все владельцы привлечены к административной ответственности», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Старший инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Кайрат Саттыбаев отметил, что беспечное отношение владельцев скота зачастую приводит к печальным последствиям. Скот нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

«На слуху - происшествие на трассе, где на 45-м километре автодороги Ленинский – Курчатов водитель автомашины «Лада Приора» совершил столкновение с переходившей дорогу лошадью. В результате ДТП автомашина повреждена, а лошадь не пострадала», - добавил спикер.

Полицейские установили владельца лошади, поделился К. Саттыбаев. Им оказался 62-летний житель одного из сёл зоны города Аксу.

«Сельчанин привлечён к административной ответственности по статьям 615 и 408 КРКоАП», - рассказал он.

Фото ДП Павлодарской области