Более 400 гаражей демонтируют в этом году в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжают сносить металлические гаражи, самовольно установленные жителями на городских землях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проводится работа по демонтажу, обсуждали на заседании городского акимата. По информации пресс-службы акима Петропавловска, в апреле убрали 32 гаража. В горакимате утверждают, что регулярно получают обращения от жителей о незаконно установленных гаражах.

«По мнению жителей города, самовольно установленные металлические гаражи - условия для скопления мусора и людей без определённого места жительства. В этом году в основном демонтировать будут гаражи, расположенные по улице Жукова. Это связано с реконструкцией теплотрассы и возведением нового сквера», - проинформировали в пресс-службе.

В этом году в Петропавловске планируют демонтировать 420 гаражей. Из них 328 расположены по улице Жукова. Владельцам гаражей предлагают перенести их на улицу Промышленную. Сейчас там готовят участок.

В прошлом году по городу демонтировали 252 гаража.