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    15:52, 12 Май 2021 | GMT +6

    Более 400 гаражей демонтируют в этом году в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжают сносить металлические гаражи, самовольно установленные жителями на городских землях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проводится работа по демонтажу, обсуждали на заседании городского акимата. По информации пресс-службы акима Петропавловска, в апреле убрали 32 гаража. В горакимате утверждают, что регулярно получают обращения от жителей о незаконно установленных гаражах.

    «По мнению жителей города, самовольно установленные металлические гаражи - условия для скопления мусора и людей без определённого места жительства. В этом году в основном демонтировать будут гаражи, расположенные по улице Жукова. Это связано с реконструкцией теплотрассы и возведением нового сквера», - проинформировали в пресс-службе.

    В этом году в Петропавловске планируют демонтировать 420 гаражей. Из них 328 расположены по улице Жукова. Владельцам гаражей предлагают перенести их на улицу Промышленную. Сейчас там готовят участок.

    В прошлом году по городу демонтировали 252 гаража.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Благоустройство
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