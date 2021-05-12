Более 400 гаражей демонтируют в этом году в Петропавловске
Как проводится работа по демонтажу, обсуждали на заседании городского акимата. По информации пресс-службы акима Петропавловска, в апреле убрали 32 гаража. В горакимате утверждают, что регулярно получают обращения от жителей о незаконно установленных гаражах.
«По мнению жителей города, самовольно установленные металлические гаражи - условия для скопления мусора и людей без определённого места жительства. В этом году в основном демонтировать будут гаражи, расположенные по улице Жукова. Это связано с реконструкцией теплотрассы и возведением нового сквера», - проинформировали в пресс-службе.
В этом году в Петропавловске планируют демонтировать 420 гаражей. Из них 328 расположены по улице Жукова. Владельцам гаражей предлагают перенести их на улицу Промышленную. Сейчас там готовят участок.
В прошлом году по городу демонтировали 252 гаража.