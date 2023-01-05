Более 400 экибастузских школьников отдохнут в Акмолинской области

5 Января 2023, 02:44

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области встретили более 400 экибастузских школьников и их руководителей. Гости были доставлены в спортивно-оздоровительные лагеря «Звездный», «Сункар» и «Парус». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С инициативой направить на отдых в оздоровительные учреждения детей из семей, пострадавших от чрезвычайной ситуации в городе Экибастузе, выступила партия «Amanat». В целом по республике будут созданы условия для посещения санаториев и спортивно-оздоровительных комплексов 1000 школьникам», - проинформировала пресс-секретарь областного филиала партии Динара Дуйсен.

Для прибывших в регион школьников продумана программа и предусмотрены мероприятия: лыжные, конькобежные и лесные поездки.

Как добавили организаторы, в целом экибастузским детям предоставляется отдых в оздоровительных лагерях поселков Бурабай и Зеренда Акмолинской области, а также в Алматинской, Абайской областях и городе Туркестане.

Фото: филиал партии «Amanat».