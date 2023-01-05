Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Более 400 экибастузских школьников отдохнут в Акмолинской области

5 Января 2023, 02:44
Более 400 экибастузских школьников отдохнут в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области встретили более 400 экибастузских школьников и их руководителей. Гости были доставлены в спортивно-оздоровительные лагеря «Звездный», «Сункар» и «Парус». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С инициативой направить на отдых в оздоровительные учреждения детей из семей, пострадавших от чрезвычайной ситуации в городе Экибастузе, выступила партия «Amanat». В целом по республике будут созданы условия для посещения санаториев и спортивно-оздоровительных комплексов 1000 школьникам», - проинформировала пресс-секретарь областного филиала партии Динара Дуйсен.

Для прибывших в регион школьников продумана программа и предусмотрены мероприятия: лыжные, конькобежные и лесные поездки.

Как добавили организаторы, в целом экибастузским детям предоставляется отдых в оздоровительных лагерях поселков Бурабай и Зеренда Акмолинской области, а также в Алматинской, Абайской областях и городе Туркестане.

Фото: филиал партии «Amanat».

Новости по теме
Детям из Экибастуза организовали праздник в Алматы
Водоснабжение на ТЭЦ Экибастуза полностью восстановили
Голограмму робота-домбриста создали школьники из Сарани
Теги:
Читайте также
Часть домов в Экибастузе временно отключат от тепла
Более 1200 автомашин сопроводили в буран акмолинские полицейские
Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана
Память погибших во время январских событий солдат почтили в Акмолинской области
Павлодарский школьник стал серебряным призером ЧМ по муай-тай в Таиланде
Ряд аварий на объектах ЖКХ произошел из-за непогоды в Акмолинской области
Детям из Экибастуза организовали праздник в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования

Лента новостей