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Более 400 единиц пиротехники изъяли в Павлодаре

29 Декабря 2022, 09:47
Более 400 единиц пиротехники изъяли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские Павлодара совместно с сотрудниками ДЧС изъяли более 400 единиц незаконной пиротехнической продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации городского управления по ЧС, в областном центре продолжаются профилактические рейды по выявлению фактов незаконной торговли пиротехникой. Один из таких выявили в районе торгового дома «Манакбай».

«В соответствии со статьей 196 КОАП РК в отношении павлодарца был составлен протокол. Правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей. Также у него изъято 11 единиц пиротехники», - сообщили в УЧС Павлодара.
С начала рейдовых мероприятий выявлено пять фактов незаконной реализации пиротехнической продукции, изъято более 400 единиц пиротехнической продукции.
Кроме того, горожанам разъясняют правила безопасности при использовании пиротехнических изделий, раздают специальные памятки.
Фото: @ uchs_pavlodar
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