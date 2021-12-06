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Более 400 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия изъяли полицейские в Казахстане

6 Декабря 2021 12:10
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Более 400 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия изъяли полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане из незарегистрированного оборота за два месяца изъято 428 единиц огнестрельного оружия. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

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«Из незарегистрированного оборота изъято 428 единиц огнестрельного оружия», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что сотрудниками полиции пресечено более 500 тысяч административных правонарушений, в том числе более 8 тысяч фактов мелкого хулиганства, более 11 тысяч нарушений в сфере семейно-бытовых отношений и более 82 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что в МВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Участок».

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#МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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