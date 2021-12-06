Более 400 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия изъяли полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане из незарегистрированного оборота за два месяца изъято 428 единиц огнестрельного оружия. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

«Из незарегистрированного оборота изъято 428 единиц огнестрельного оружия», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что сотрудниками полиции пресечено более 500 тысяч административных правонарушений, в том числе более 8 тысяч фактов мелкого хулиганства, более 11 тысяч нарушений в сфере семейно-бытовых отношений и более 82 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что в МВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Участок».