Более 400 ДТП с участием детей произошло в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году зарегистрировано более 400 фактов ДТП с участием детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии летнего периода большое значение придается профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Зачастую несоблюдение детьми мер дорожной безопасности происходит по причине того, что дети берут пример со своих родителей, переходя проезжую часть в неустановленных местах. В текущем году зарегистрировано более 400 фактов ДТП с участием детей. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, полицией совместно с акиматами проведена работа по улучшению улично-дорожной сети и установке технических средств организации дорожного движения в местах расположения учебных заведений», - отметил на брифинге заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин.

Он также проинформировал о ежегодно проводимых оперативно-профилактических мероприятиях «Внимание – дети!», «Безопасная дорога», «Дорога в школу», направленные на обеспечение дорожной безопасности.

«Этот год Главой государства объявлен Годом детей, Правительством утвержден соответствующий план мероприятий по его исполнению. Принимая во внимание важность качественного исполнения данных поручений, Министерством внутренних дел дополнительно разработан свой ведомственный план по проведению Года детей. В рамках его исполнения заинтересованными службами МВД и территориальными департаментами полиции предусмотрено проведение целого ряда имиджевых, военно-патриотических, благотворительных и профилактических мероприятий на протяжении всего года. В начале апреля план направлен во все территориальные департаменты полиции и службы МВД для исполнения. Буквально на прошлой неделе в период с 11 по 15 апреля органами внутренних дел на всей территории страны проведена имиджевая акция «Я и мой полицейский». В рамках акции проведена работа по повышению правовой грамотности несовершеннолетних, повышению доверия граждан к органам внутренних дел, а также ознакомлению несовершеннолетних с работой полиции и самое главное - обучение их мерам безопасности в различных ситуациях», - сказал Жасулан Жуманалин.