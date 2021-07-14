Более 400 дошкольных организаций работают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Охват детей дошкольным образованием в Нур-Султане составляет 99%. Об этом сообщили в управлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице функционирует 419 дошкольных организаций различных типов и видов с контингентом 52 307 детей, в том числе детских садов: государственных – 100, частных – 272, мини-центров – 44, из них 2 частных, ведомственных – 3. В сравнении с 2020 годом сеть увеличилась на 42 детских сада», - сообщил руководитель управления образования города Нур-Султана Шакарим Сейсенбай на заседании маслихата постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития.

По его словам, охват детей дошкольным образованием на сегодня составляет 99%.

«С 2019 года активное открытие частных садов с размещением госзаказа привело к увеличению дошкольных организаций до 131. В 2020 году за счет размещения госзаказа в 60 новых частных дошкольных организациях на 5800 мест показатель охвата детей дошкольным воспитанием и обучением с 3-6 лет был достигнут 99 %», - отметил глава столичного управления образования.

По данным управления образования, на сегодняв электронной системе «INDIGO: электронный детский сад» зарегистрировано от 0 - 6 лет 62 405 ребенка.

Ранее на заседании маслихата постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития депутаты подняли вопрос по составлению рейтинга между столичными государственными и частными детскими садами.







