Более 400 дошкольных организаций работают в Нур-Султане
«В столице функционирует 419 дошкольных организаций различных типов и видов с контингентом 52 307 детей, в том числе детских садов: государственных – 100, частных – 272, мини-центров – 44, из них 2 частных, ведомственных – 3. В сравнении с 2020 годом сеть увеличилась на 42 детских сада», - сообщил руководитель управления образования города Нур-Султана Шакарим Сейсенбай на заседании маслихата постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития.
По его словам, охват детей дошкольным образованием на сегодня составляет 99%.
«С 2019 года активное открытие частных садов с размещением госзаказа привело к увеличению дошкольных организаций до 131. В 2020 году за счет размещения госзаказа в 60 новых частных дошкольных организациях на 5800 мест показатель охвата детей дошкольным воспитанием и обучением с 3-6 лет был достигнут 99 %», - отметил глава столичного управления образования.
По данным управления образования, на сегодняв электронной системе «INDIGO: электронный детский сад» зарегистрировано от 0 - 6 лет 62 405 ребенка.
Ранее на заседании маслихата постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития депутаты подняли вопрос по составлению рейтинга между столичными государственными и частными детскими садами.