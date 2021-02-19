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    11:53, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 400 домов из-за непогоды остались без электричества в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области почти сутки господствовала непогода. О сложной обстановке рассказал на брифинге начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный спасатель региона рассказал, что непростые погодные условия наблюдались и в Акмолинской, и в Костанайской областях. Сегодня циклон перешел на территорию России, в сторону Омска.

    «Еще 16 февраля, по сведениям «Казгидромета», мы прогнозировали ухудшение погодных условий: снег, порывистый ветер, местами 15-28 метров в секунду - рассылали соответствующие предупреждающие сообщения. Прогноз подтвердился. С 10 часов 18 февраля мы наблюдали циклон в юго-западных районах - Айыртауский, имени Г. Мусрепова - который пришел из Акмолинской области. Уже с 11 часов принимали решение о закрытии участков дорог. Затем циклон перешел на центральную часть. Были буран, нулевая видимость. В 15 часов Штаб по координации обстановки принял решение ограничить движение по всем дорогам. Поступали звонки о застрявшем в снегу транспорте», - проинформировал Р. Камалов.

    Сложная обстановка наблюдалась в семи районах. В спасательной операции были задействованы 14 единиц техники и 24 человека личного состава департамента, от местных исполнительных органов - 4 единицы техники, привлекались 45 сотрудников и 19 единиц техники местной полицейской службы.

    «За сутки из снежных переметов эвакуировали 94 человека, в том числе девять детей, 34 единицы автотранспорта. В пунктах обогрева размещали 132 человека. Около пяти часов вечера поступило сообщение, что в Тайыншинском районе потерялся рыбак. 37-летний мужчина выехал на озеро Кумдыколь на снегоходе. Сначала с ним была связь. Он сообщил, что находится на озере, видимость нулевая. Поиски, в которых участвовали и наши спасатели, и полицейские, и местные жители, шли до четырех часов утра. Мужчину нашли возле снегохода. Состояние стабильное, в медицинской помощи не нуждается», - рассказал Р. Камалов.

    В Есильском районе спасатели и полицейские участвовали в поисках 19-летнего парня и семилетнего мальчика, которые на санях днем уехали за лошадьми и перестали выходить на связь. Нашли их ближе к полуночи, направили в районную больницу для проверки состояния. Оба чувствуют себя хорошо.

    «В Акжарском районе 128 домов остались без электричества. Сразу восстановить подачу электроэнергии из-за погоды было невозможно. Аналогичная ситуация сложилась в Тайыншинском районе. Там без света остались 300 домов. С утра обстановка стабилизировалась, идут восстановительные работы», - сообщил Р. Камалов.

    В 7 часов утра движение на всех автодорогах республиканского значения открыли. По словам Р. Камалова, в ближайшие дни ожидается морозная погода, осадки будут незначительными. Однако, по прогнозам синоптиков, сложная обстановка с метелями и буранами в регионе еще ожидается.



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