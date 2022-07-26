Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 400 должностных лиц привлечено к ответственности за некачественное содержание дорог
26 Июля 2022 13:03

Более 400 должностных лиц привлечено к ответственности за некачественное содержание дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством внутренних дел РК привлечено к ответственности более 400 должностных лиц за некачественное содержание дорог. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции ведомства Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К слову, в ведомстве намерены привлекать к ответственности дорожную службу, если ДТП произошло из-за некачественного дорожного покрытия, гололеда.

«Только за первую неделю проведения месячника «Безопасная дорога» нами уже было привлечено к ответственности более 400 должностных лиц за содержание, установку, за проведение тех или иных ремонтных работ на проезжей части дороги. Если только за неделю привлекаются к ответственности столько должностных лиц, то в течение года привлекаются к ответственности еще больше. Даже есть факты, когда в отношении должностных лиц возбуждались уголовные дела, их дело доходило до суда», - сказал на онлайн-брифинге Жандос Мураталиев.

По его словам, работа в данном направлении проводится. Она будет взята на контроль МВД РК.


Новости по теме
МВД РК планирует принять поправки касательно движения электросамокатов до конца года
Почему МВД намерено исключить возможность оплаты штрафов с 50% скидкой за нарушение ПДД
Водитель частного детсада сбил насмерть ребенка в Кызылорде
Автор:
Корреспондент

facebook.com

instagram.com
Читайте также
Дети бегали по карнизу 10-этажного дома в Актау
МВД РК планирует принять поправки касательно движения электросамокатов до конца года
Почему МВД намерено исключить возможность оплаты штрафов с 50% скидкой за нарушение ПДД
Более 160 склонных к преступлениям школьников состоят на учете в Петропавловске
Сорок лобовых столкновений автомобилей зарегистрировали в СКО
Расширенные в два раза трубы для отвода талых вод устанавливают в Алматы
Спецоперацию по задержанию группы интернет-мошенников провели в трех городах Казахстана
Наркотики продавали из окна автомобиля в Атырау
Популярное
1 Два новых праздника может появиться в Казахстане
2 Мошенница обманула алматинцев на 300 млн тенге
3 Причины очередного повышения базовой ставки назвал глава Нацбанка РК
4 Наркотики продавали из окна автомобиля в Атырау
5 Казахстанцы задолжали за газ более 7 млрд тенге

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив