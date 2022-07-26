26 Июля 2022 13:03

Более 400 должностных лиц привлечено к ответственности за некачественное содержание дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством внутренних дел РК привлечено к ответственности более 400 должностных лиц за некачественное содержание дорог. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции ведомства Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К слову, в ведомстве намерены привлекать к ответственности дорожную службу, если ДТП произошло из-за некачественного дорожного покрытия, гололеда.

«Только за первую неделю проведения месячника «Безопасная дорога» нами уже было привлечено к ответственности более 400 должностных лиц за содержание, установку, за проведение тех или иных ремонтных работ на проезжей части дороги. Если только за неделю привлекаются к ответственности столько должностных лиц, то в течение года привлекаются к ответственности еще больше. Даже есть факты, когда в отношении должностных лиц возбуждались уголовные дела, их дело доходило до суда», - сказал на онлайн-брифинге Жандос Мураталиев.

По его словам, работа в данном направлении проводится. Она будет взята на контроль МВД РК.