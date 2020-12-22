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Более 400 детей посетят дом Деда Мороза в столице

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Декабря 2020, 21:15
Более 400 детей посетят дом Деда Мороза в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительный праздник «В доме Деда Мороза» организовали столичные волонтеры для детей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В столице проходит благотворительный новогодний праздник «В доме Деда Мороза», организованный волонтерской организацией Dobro.qz и комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике столичного акимата.

В мероприятии принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных и малообеспеченных семей и дети с особыми потребностями.

«Мероприятие проходит в рамках акции «30 добрых дел». Инициативу общественного фонда Dobro.qz поддержала комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Нур-Султан. У нас есть специальные подарки для детей. Мероприятие проходит с соблюдением всех санитарных норм», - говорит секретарь комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Нур-Султан Молдир Болебаева.

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Всего в рамках акции будет охвачено более 400 детей с особыми потребностями из 312 семей. Также в празднике примут участие 100 детей, оставшихся без попечения родителей, 112 детей из многодетных семей и 30 детей из малообеспеченных семей.

«Участвовать могут до 10-15 детей с учетом требований карантина и соблюдения всех санитарных норм. Каждый день мы дарим подарки 80-100 детям. Бывает так, что некоторые ребята после мероприятия не хотят идти домой и засиживаются у елки. Как мать, воспитывающая ребенка с особыми потребностями, мне очень приятно видеть, как дети радуются. Я чувствую себя счастливее, когда вижу их искренние улыбки. Чем больше я помогаю другим, тем увереннее становлюсь в том, что мой ребенок выздоровеет. Хочу выразить благодарность волонтерам, потому что их труд бесценен», - сказала член волонтерской организации Dobro.qz Ботагоз Шыныкулова.

«Детям праздник очень нравится. Большое спасибо волонтерам и организаторам. Об этом мероприятии я узнала через общественный фонд «Бақытты Шаңырақ», - говорит мать троих детей Айым Сагындык.

Благотворительная акция, которая стартовала 18 декабря, продлится до 26 декабря.

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