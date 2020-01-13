Более 400 датчиков угарного газа установили в домах многодетных и малообеспеченных семей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году датчики угарного газа за счет бюджетных средств установили в 408 домах семей, относящихся к социально-уязвимой категории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Игоря Балеева, североказахстанцы стали более дисциплинированны и случаев самовольного отключения либо демонтажа датчиков не зарегистрировано.

«Ведется учет, где и когда мы установили устройства. Периодически мы эти адреса посещаем, проверяем наличие и работоспособность датчика. Мы просим граждан сообщать о срабатывании устройств», - рассказал И.Балеев

Всем жителям региона, проживающим в частном секторе, спасатели рекомендуют самостоятельно установить датчики угарного газа. Цена устройства варьируется в пределах 3-5 тысяч тенге. Приобрести их можно в компаниях, занимающихся видеонаблюдением, охранной и пожарной сигнализацией. Продают их и в интернет-магазинах. Специальных знаний для монтажа датчика не требуется. Достаточно соблюсти рекомендации, указанные в инструкции.

«Датчик – автономное средство защиты. В обычной квартире его можно разместить даже на шкафу. Важно, чтобы рядом не было электроприборов, которые могут привести к ложному срабатыванию. Батарейки датчика хватает почти на год работы», - сказал И.Балеев.