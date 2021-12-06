Более 400 человек утонули в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин рассказал о проблемах в сфере обеспечения водной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране насчитывается более 50 тысяч водоемов, используемых населением для купания, отдыха и рыбной ловли. Лишь малая часть этих акваторий - 125 - контролируется и находится в зоне ответственности наших подразделений. В купальный сезон активизируется профилактическая работа с населением через СМИ, в местах отдыха на водоемах проводятся рейды, патрулирования, на отдельных участках водоемов выставляются мобильные спасательные посты», - сказал Юрий Ильин на правительственном часе.

По его словам, в местах, запрещенных для купания, устанавливаются запрещающие и предупреждающие знаки.

«В этом году на водоемах страны погибло 405 человек (из них 134 детей), что на 5,1% меньше в сравнении с 2020 годом. Особую обеспокоенность вызывает детская смертность, причинами гибели которых являются оставление их без присмотра и отсутствие организованного детского досуга. Порядка 97% погибших на водоемах приходится на необорудованные места, где отсутствуют спасательные подразделения МЧС», - отметил министр.

«Силами МЧС спасено 337 человек, из них 64 ребенка, на наиболее опасных участках выставлено 59 сезонных мобильных спасательных постов. Особое внимание обращается на детские лагеря, расположенные вблизи водоемов. Здесь, как и на городских пляжах, оборудуются безопасные детские пляжи, информационные стенды, распространяются памятки, демонстрируются видеоматериалы», - заключил Ю. Ильин.