Более 400 человек претендуют на поступление в Национальный университет обороны и военные вузы РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проводятся вступительные экзамены для поступающих в магистратуру и докторантуру, а также в военные учебные заведения Российской Федерации по программе послевузовского образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Общее количество кандидатов составляет свыше 400 человек. Согласно плану набора в Национальный университет обороны будут отобраны 166 магистрантов.

Поступающие в магистратуру сдают экзамен по профилю и физической подготовке, для поступающих в докторантуру – экзамен по профилю и иностранному языку.

«С учетом набранного рейтингового балла кандидаты будут рассматриваться приемной комиссией для зачисления в Национальный университет обороны и военные учебные заведения Российской Федерации», – сказал председатель экзаменационной комиссии полковник Мурат Абдималиков.

С прошлого года экзамены в магистратуру принимают комиссии из числа представителей видов Вооруженных Сил и родов войск в соответствии со своей потребностью.

«Думаю, поступить в Национальный университет обороны – это мечта практически каждого военнослужащего. Ведь полученные здесь знания позволяют поэтапно продвигаться вверх по служебной лестнице. Каждый офицер – здоровый карьерист, и я – не исключение», – поделился кандидат на поступление майор Максат Катчибаев.

Необходимо отметить, что подготовка военных кадров в Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы осуществляется на 10 факультетах и 27 кафедрах по 9 специальностям магистратуры и 3 специальностям докторантуры.