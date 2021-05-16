Более 400 человек пострадали от урагана в Китае, 12 погибли

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 400 человек получили ранения и по меньшей мере 12 человек погибли из-за двух торнадо, обрушившихся с пятницы на субботу на китайские города Ухань и Сучжоу. Об этом вечером в субботу сообщила газета Global Times, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным китайской газеты, в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) в результате разгула стихии погибли 8 человек, 280 получили ранения.

К утру субботы порывы шквалистого ветра привели к обрушению и повреждению 480 жилых домов, а также повреждению временных сооружений на строительных площадках общей площадью 8 тысяч кв. м.

В субботу в международном аэропорту Ухань «Тяньхэ» из-за плохих погодных условий 87 рейсов были задержаны и 123 отменены.

В городе Сучжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай) из-за урагана погибли четыре человека, 149 получили ранения. Порывы шквалистого ветра достигали 23,9 метра в секунду.