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Более 400 человек эвакуировали из торгового дома в Темиртау
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 400 человек эвакуировали из здания торгового дома в центре Темиртау из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В 13:10 в дежурную часть управления полиции города Темиртау поступила информация от
62-летней гражданки, работника ТД «Одежда» о том, что на ее мобильный телефон позвонил
неизвестный и сообщил, что в торговом доме заложено взрывное устройство.
«Оперативным дежурным управления полиции города Темиртау на место направлены все экстренные службы. Из здания эвакуировано более 400 человек, в том числе 70 человек техперсонала. Сотрудниками полиции здание осмотрено, взрывное устройство не обнаружено. В 14:50 дана команда «Отбой», - отметили в пресс службе ДП Карагандинской области.
По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма». Полицейскими проводятся оперативные мероприятия по установлению звонившего лица.
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