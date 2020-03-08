Более 400 человек эвакуировали из торгового дома в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 400 человек эвакуировали из здания торгового дома в центре Темиртау из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 13:10 в дежурную часть управления полиции города Темиртау поступила информация от

62-летней гражданки, работника ТД «Одежда» о том, что на ее мобильный телефон позвонил

неизвестный и сообщил, что в торговом доме заложено взрывное устройство.

«Оперативным дежурным управления полиции города Темиртау на место направлены все экстренные службы. Из здания эвакуировано более 400 человек, в том числе 70 человек техперсонала. Сотрудниками полиции здание осмотрено, взрывное устройство не обнаружено. В 14:50 дана команда «Отбой», - отметили в пресс службе ДП Карагандинской области.

По факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное

сообщение об акте терроризма». Полицейскими проводятся оперативные мероприятия по установлению звонившего лица.