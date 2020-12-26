ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Экспромт встречу в ТРЦ «Сity mall» провели кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского и Петропавловского маслихатов от партии «Nur Otan» . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В беседе с населением и сотрудниками центра они говорили о предстоящих изменениях и призвали горожан отдать свои голоса на выборах за ныне правящую партию.

Кандидаты подчеркнули, что «Nur Otan» считает необходимым применение комплекса мер по укреплению института семьи, обеспечению их материальной стабильности, созданию возможностей для получения жилья. Сегодня в Петропавловске проживает более 54 тысяч семей, в том числе свыше одной тысячи многодетных.

«Мы продолжим работу по улучшению жилищных условий наших горожан. Для этого планируется строительство семи тысяч квартир по программе «Нұрлы жер». Из них 1042 квартиры – для социально-уязвимых категорий», - рассказал кандидат в депутаты городского маслихата Кенес Мукушев.

«Nur Otan не дает пустых обещаний, - сказал кандидат в депутаты областного маслихата Данияр Уалиев. - За прошедшие пять лет партия реализовала большинство своих предвыборных обещаний. Главная цель партии – сделать регион комфортнее и привлекательнее для проживания. И мы, как представители партии, четко знаем, как этого достичь».

Кандидаты призвали каждого принять участие в предстоящих выборах, заверяли граждан, что новая программа партии «Nur Otan» – это амбициозные и в то же время просчитанные цели и ориентиры, подкреплённые финансовыми и человеческими ресурсами.





Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»