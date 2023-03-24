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    16:10, 24 Март 2023 | GMT +6

    Более 400 больных туберкулезом зарегистрировано в Астане в 2022 году

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Астане Жанна Пралиева назвала причину высокого удельного веса больных туберкулезом по столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам замглавы ДСЭК Жанны Пралиевой, в 2022 году из общего числа заболевших выявлено 401 больных туберкулезом, что составляет 88,7 %, в том числе с бактериовыделением 151 случай, или 37,7%. За аналогичный период 2021 года зарегистрировано 356 больных, с выделением бацилл – 134, и удельный вес составлял - 29,3%.

    «В возрастной структуре заболевших 78,7% - возрастная группа от 18 до 64 лет, 65 лет и старше - 10,6%, дети до 18 лет – 49 (10,8 %). При этом 53,9% больных трудоспособного возраста от 18 до 44 лет. Из числа заболевших туберкулезной инфекцией 54,8%, или 248 пациентов, обратились за медицинской помощью самостоятельно, профилактическим путем. При проведении медицинских осмотров выявлено 45,2%, или 204 пациента. Высокий удельный вес выявления больных при самообращении, говорит о том, что пациент обращается за медицинской помощью только при явных признаках заболевания», - добавила Жанна Пралиева на брифинге на РСК.


    Теги:
    Здравоохранение Статистика Астана
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