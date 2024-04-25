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    21:28, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 400 беременных эвакуированы с начала паводков в Казахстане

    беременность
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева сообщила о работе медицинской службы во время паводкового периода, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Для оказания медицинской и медико-психологической помощи с начала паводков привлекалось 2,1 тысячи медицинских работников, в том числе 299 врачей, 90 психологов. К оказанию медицинской и медико-психологической помощи в эвакопунктах привлечено 742 медработника, в том числе 143 врача, а также 69 психологов, — сказала Айгерим Уразалиева.

    По ее словам, эвакуировано из зон подтопления с начала паводков около 1 360 лиц с хроническими заболеваниями. Каждый из них находится под наблюдением медицинских работников, обеспечивается лекарствами в нужном объеме.

    Психологическая помощь оказана более 2 тысячам человек, пострадавших в результате подтоплений.

    — За весь период природного бедствия из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 422 беременные женщины, благополучно разрешено 405 родов, все малыши и мамочки под опекой патронажных служб, — добавила спикер.

    Теги:
    Подтопления Здравоохранение Беременность Регионы Казахстана Здоровье Женщины Эвакуация Паводки в Казахстане Минздрав РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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