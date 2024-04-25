Более 400 беременных эвакуированы с начала паводков в Казахстане
Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева сообщила о работе медицинской службы во время паводкового периода, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Для оказания медицинской и медико-психологической помощи с начала паводков привлекалось 2,1 тысячи медицинских работников, в том числе 299 врачей, 90 психологов. К оказанию медицинской и медико-психологической помощи в эвакопунктах привлечено 742 медработника, в том числе 143 врача, а также 69 психологов, — сказала Айгерим Уразалиева.
По ее словам, эвакуировано из зон подтопления с начала паводков около 1 360 лиц с хроническими заболеваниями. Каждый из них находится под наблюдением медицинских работников, обеспечивается лекарствами в нужном объеме.
Психологическая помощь оказана более 2 тысячам человек, пострадавших в результате подтоплений.
— За весь период природного бедствия из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 422 беременные женщины, благополучно разрешено 405 родов, все малыши и мамочки под опекой патронажных служб, — добавила спикер.