Более 400 беременных эвакуированы с начала паводков в Казахстане

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева сообщила о работе медицинской службы во время паводкового периода, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Для оказания медицинской и медико-психологической помощи с начала паводков привлекалось 2,1 тысячи медицинских работников, в том числе 299 врачей, 90 психологов. К оказанию медицинской и медико-психологической помощи в эвакопунктах привлечено 742 медработника, в том числе 143 врача, а также 69 психологов, — сказала Айгерим Уразалиева.

По ее словам, эвакуировано из зон подтопления с начала паводков около 1 360 лиц с хроническими заболеваниями. Каждый из них находится под наблюдением медицинских работников, обеспечивается лекарствами в нужном объеме.

Психологическая помощь оказана более 2 тысячам человек, пострадавших в результате подтоплений.