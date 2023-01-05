Более 400 автомобилей повреждено во время январских событий

5 Января 2023, 16:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генпрокуратура раскрыла в документальном фильме подробности, выявленные в результате расследования событий трагического января 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно, в январе по всей стране было повреждено и искорежено более 400 автомобилей. Из них 346 автомобилей принадлежали органам внутренних дел.

Кроме того, в документальном фильме сотрудник полиции Арман Байысбаев рассказал, что вооруженные преступники жестоко нападали на людей.

«Думал, что все, конец, и я там умру. У нас не было оружия. У нас были только шлемы и щиты. Мы не применяем оружие против простого народа», - вспоминает страж порядка.

Ранее генеральный прокурор РК Берик Асылов заявлял, что силовики до последнего применяли только спецсредства в ходе трагического января.