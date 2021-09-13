РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:40, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 40% жителей СКО получили вакцину против коронавируса

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области около 43% населения получили первый компонент вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на 13 сентября первую дозу вакцины поставили 231 289 жителям региона, полный курс вакцинации прошли 208 149 человек.

    Ранее в управлении здравоохранения отмечали, что темпы вакцинации в регионе снизились. В то же время именно за счет вакцины, по мнению специалистов, начался формироваться коллективный иммунитет и заболеваемость пошла на спад. С 4-го сентября область перешла в «желтую» зону по распространению коронавируса.

    По сведениям пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки по области выявили 73 новых случая инфицирования. В 93% - симптомная форма заболевания. По числу инфицированных лидирует Петропавловска – 22 человека. Среди районов больше всего положительных анализов на коронавирус на сутки в Кызылжарском, Айыртауском и Тайыншинском – 10, 9 и 8, соответственно. Завозных случаев коронавируса не зарегистрировали.

    Всего четыре лаборатории провели за сутки 943 ПЦР-исследования.

    Общее число инфицированных по области составило 23 279 человек.

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, заполняемость инфекционных больниц на 13-е сентября составляет 33%. Лечение в стационарах получают 570 пациентов с коронавирусом, 67 из них находятся в критическом состоянии. За прошедшие сутки от COVID-19 три человека скончались. Всего с марта число летальных случаев составило 178.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!