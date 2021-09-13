Более 40% жителей СКО получили вакцину против коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области около 43% населения получили первый компонент вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на 13 сентября первую дозу вакцины поставили 231 289 жителям региона, полный курс вакцинации прошли 208 149 человек.

Ранее в управлении здравоохранения отмечали, что темпы вакцинации в регионе снизились. В то же время именно за счет вакцины, по мнению специалистов, начался формироваться коллективный иммунитет и заболеваемость пошла на спад. С 4-го сентября область перешла в «желтую» зону по распространению коронавируса.

По сведениям пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки по области выявили 73 новых случая инфицирования. В 93% - симптомная форма заболевания. По числу инфицированных лидирует Петропавловска – 22 человека. Среди районов больше всего положительных анализов на коронавирус на сутки в Кызылжарском, Айыртауском и Тайыншинском – 10, 9 и 8, соответственно. Завозных случаев коронавируса не зарегистрировали.

Всего четыре лаборатории провели за сутки 943 ПЦР-исследования.

Общее число инфицированных по области составило 23 279 человек.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, заполняемость инфекционных больниц на 13-е сентября составляет 33%. Лечение в стационарах получают 570 пациентов с коронавирусом, 67 из них находятся в критическом состоянии. За прошедшие сутки от COVID-19 три человека скончались. Всего с марта число летальных случаев составило 178.