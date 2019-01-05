Более 40 жителей Астаны привлекли к ответственности за нарушение тишины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 40 жителей Астаны привлекли к ответственности за нарушение тишины в новогодние праздники, сообщила пресс-служба столичного Департамента полиции.

«В период с 30 декабря по 2 января 2019 года по фактам нарушения тишины поступило 70 обращений, по которым к административной ответственности привлечено 46 правонарушителей, а также 13 нарушений среди водителей автотранспорта»,- говорится в сообщении.

Всего за этот период на пульт «102» ЦОУ ДП поступило более 8 тысяч звонков от граждан, в том числе из увеселительных заведений - 456.

«С 24 декабря за нарушения правопорядка из увеселительных заведений в отделы полиции доставлены более 120 граждан. По 14 фактам проводятся досудебные расследования, в том числе за хулиганство. Также возбуждены административные производства за различные административные правонарушения, в том числе за мелкое хулиганство. В основном эти правонарушения имели место на фоне употребления спиртных напитков»,- указывается в сообщении.



С 31 декабря 2018 года по 2 января текущего года выявлено 13 водителей за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителей составлены административные протоколы. Всего в период новогодних праздников было зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествий.



«Продолжением новогодних праздников станет празднование Рождества. Сотрудники полиции в очередной раз рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности и просят быть внимательными к сохранности личного имущества в местах массового скопления людей (в торгово-развлекательных центрах, рынках и др.), в целях дорожной безопасности водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения», -заключили в департаменте полиции.