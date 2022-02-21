Более 40 заявлений о пропаже людей приняли в этом году в полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года в розыск объявляли 44 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, по каждому факту пропажи людей незамедлительно ориентируют все наружные подразделения. Часто к поискам подключаются волонтёры, которые распространяют ориентировки в социальных сетях.

Полицейские отмечают, что нередко причиной исчезновения людей становится злоупотребление спиртным. В таких случаях их обычно отыскивают в увеселительных заведениях, на съёмных квартирах или в компании знакомых, тоже склонных к злоупотреблению алкоголем.

«В начале февраля в полицию обратился житель Петропавловска с заявлением об исчезновении 28-летней супруги. На следующий день ее нашли её у подруги в нетрезвом виде. И это не единичный случай. Люди уходят, не ставя родных в известность о своих «планах на отдых», отключают телефоны, чтобы им не мешали развлекаться. Это приводит к тому, что полиция затрачивает значительные ресурсы на поисковые мероприятия», — сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

Из 44 пропавших без вести в этом году нашли всех. Местонахождение 42 человек установили в течение дежурных суток.