Более 40 заявлений о пропаже людей приняли в этом году в полиции СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года в розыск объявляли 44 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, по каждому факту пропажи людей незамедлительно ориентируют все наружные подразделения. Часто к поискам подключаются волонтёры, которые распространяют ориентировки в социальных сетях.
Полицейские отмечают, что нередко причиной исчезновения людей становится злоупотребление спиртным. В таких случаях их обычно отыскивают в увеселительных заведениях, на съёмных квартирах или в компании знакомых, тоже склонных к злоупотреблению алкоголем.
«В начале февраля в полицию обратился житель Петропавловска с заявлением об исчезновении 28-летней супруги. На следующий день ее нашли её у подруги в нетрезвом виде. И это не единичный случай. Люди уходят, не ставя родных в известность о своих «планах на отдых», отключают телефоны, чтобы им не мешали развлекаться. Это приводит к тому, что полиция затрачивает значительные ресурсы на поисковые мероприятия», — сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.
Из 44 пропавших без вести в этом году нашли всех. Местонахождение 42 человек установили в течение дежурных суток.
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