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Более 40 владельцев магазинов нарушили алкогольное законодательство в Павлодарской области

9 Марта 2020 23:28
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Более 40 владельцев магазинов нарушили алкогольное законодательство в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области стало меньше преступлений, совершённых в общественных местах, на 56 процентов, а преступлений в пьяном виде - на 46 процентов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Стражами правопорядка выявлено и привлечено к ответственности 1250 жителей области за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, также выявлено 54 факта нарушения требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Кроме того, полицейские выявили семь фактов продажи табака и табачных изделий лицам, не достигшим восемнадцати лет.
«В областном центре, в 22:30, в магазине по улице Ермака продавец реализовала алкогольную продукцию, а точнее продала покупателю одну бутылку водки в неустановленное время. По данному факту в отношении владельца составлен административный материал по статье 200 КРКоАП и направлен в суд», - добавили в департаменте.
Другой факт продажи табачных изделий несовершеннолетнему выявлен в одном из районов Павлодарской, где продавец продала пачку сигарет 17-летнему несовершеннолетнему.
По данному факту в отношении владельца магазина возбуждено административное производство по статье 133 КРКоАП. Теперь владелец должен отплатить штраф в размере 15 месячных расчётных показателей.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Антон Гагарин

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