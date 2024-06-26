Более 40 улиц остались без электричества в Караганде

В Караганде более 40 улиц, преимущественно района Юго-Востока, остались без света. Отключение электроэнергии плановое. Ремонтные бригады электроснабжающей компании проводят новые кабельные линии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня с 10:00 утра практический весь район Юго-Востока Караганды был отключен от электропитания. В ТОО «Караганда Жарык» накануне опубликовали объявление о плановом отключении электричества на более 40 улицах данного района. Причина – прокладка новых кабельных линии.

Фото: ТОО «Караганды Жарык»

- В рамках выполнения мероприятий по модернизации распределительных сетей 10 кВ, для безопасного проведения работ по реконструкции кабельных линий 10 кВ на ПС Юго-Восток будут отключены следующие улицы: ул. Язева; ул. Карбышева; ул. Университетская;пр. Строителей; ул. Шахтёров; Степной-1, ул. Муканова; ул. Д.Камали; ул. Сарыарка; ул. Четская; ул. Рахимова; мкр. Орбита; мкр.Оазис; ул. Дуйсембекова; пер.Хвойный; ул. Волгоградская; пер.Оршанский; Учетный квартал 204; ул. Сатыбалдина; ул. Бухар.Жырау; ул. Ключевая; Панель Центр; Федоровское водохранилище. мкр.Кунгей; ул. Алтайбаева; ул. Юго-Восточный жилой район; ул. А.Сейдимбека; ул. Ондасынова; ул.Дворянское гнездо, Мынбаева; ул. Толеубаева; ул. Джандарбекова; ул. Турекулова; ул. И.Бия,; ул. Мазитова, ул. Елебекова, ул. Рахимбекова, ул. Ж.Смакова; ул. Сейдимбека; мкр. Учетный квартал. ул.12; ул. Куанышбаева, ул. Муканова, участок; Учетный квартал 143, ул. 21-ая; ул. Сейдимбека, ул. Алтайбаева. ул. Б.Баяна, ул. Сейткулова; ул. Кажибекова; ул. Карибжанова; ул. Гапеева, - говорится в сообщении ТОО «Караганда Жарык».

На этих улицах электричества не будет примерно до 18:00 сегодняшнего вечера. Жизненно важные учреждения - больницы и экстренные службы подпитаны к локалльным генераторам. На крупных перекрестках выставлены 12 сотрудников патрульной полиции. Они будут регулировать дорожное движение до включения всех светофоров.

Что касается частного бизнеса, каждый сам решает проблемы с отсутствием электричества.

- Конечно, это очень неудобно. Получается сегодня мы работаем только за наличный расчет. Так как кассовые аппараты не работают. Покупатели возмущаются, говорят, что банкоматы ближайшие тоже не работают. А что нам поделать? Но, с другой стороны, это хорошо. Потому что в последнее время проблемы с электричеством очень ощущаются. Чуть сильный ветер подует или дождь пойдет, так сразу отключается свет. Один раз у нас холодильное оборудование сгорело после такого «скачка». Может поменяют эти старые линии, и не будет проблем. Надеемся, - говорит владелец мини-маркета Айгуль Аринова.

В Караганде электросети изношены на 73%. Этим летом потребители города часто жалуются на отключения электроэнергии, которые происходят в разных районах. В компании «Қарағанды Жарық» рассказали о реализации инвестиционной программы, направленной на повышение качества и надежности электроснабжения.

- Подстанция «Юго-Восток» прошла реконструкцию в 2012 году. Были полностью заменены трансформаторы. Сети, построенные в 60–70-х годах прошлого века, не менялись. С прошлого года приступили к их реконструкции. Проложили новые кабельные линии в сторону Степных микрорайонов. Сейчас ведём замену от подстанции до ЦРП-5, которая находится в районе рынка «Арай» - это 8,3 км. Кабель укладывается в восемь ниток, используется сшитый полиэтилен, который служит дольше, – говорит генеральный директор ТОО «Қарағанды Жарық» Дидар Ахмадин.

По сведениям подрядчика, работы выполнены на 40%. Завершить должны к концу лета. Это позволит выдерживать увеличившуюся нагрузку на сети, заверяют энергетики.

Фото: ТОО «Караганды Жарык»

Кроме того, предусмотрены новые кабельные линии до «Панель-Центра».

В планах строительство новой подстанции «Болашак» в 30-м микрорайоне. По словам гендиректора, проект проходит согласование с госорганами, после чего можно будет приступить к строительно-монтажным работам. На реализацию уйдет два-три года.

Модернизация оборудования идет и на подстанции «Новый город», которая считается сердцем Караганды. До этого реконструкция здесь производилась десять лет назад. Сейчас устанавливают новый, более мощный трансформатор. Заказали его еще зимой, полгода шло изготовление на заводе в Узбекистане. Монтаж завершается, в ближайшее время ожидается запуск.

- Лето – это горячая страда ремонтной кампании. Безусловно, бытовой потребитель этого не видит, поэтому считает, что наша компания не работает. На самом деле работа ведется большая и не только в городе, но и по области. Прежде всего это направлено на повышение качества и надежности электроснабжения. Показатель нашей работы – зимний период времени. Все, что делаем летом, необходимо для того, чтобы зимой потребитель был со светом и теплом, – отметил технический директор ТОО «Қарағанды Жарық» Константин Конради.

В Караганде всего 1472 км кабельных линий, 32 подстанции.