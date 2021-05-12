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    14:00, 12 Май 2021 | GMT +6

    Более 40 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырауской области, где продолжается массовая вакциная населения от COVID-19, прививку первым компонентом уже получили более 40 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по данным за 11 мая I компонент вакцин «Спутник V» и QAZVAC получили 973 местных жителя. Из них – 53 медработника, 74 педагога, 4 полицейских, 10 студентов, один сотрудник закрытого учреждения, 19 сотрудников правоохранительных органов, 23 госслужащих, два человека с хроническими заболеваниями, 787 местных жителя.

    В период с 1 февраля по 11 мая 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V» и QAZVAC вакцинировано 40851 человек. II компонентом привиты 14256 человек.

    Всего в регионе работают 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Вакцинация
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